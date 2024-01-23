Власть 23 января 2024, 19:24 Механизм возвращения валютной выручки наладят в России Президент Путин пообещал наладить механизм возвращения валютной выручки Pxhere

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В России исправят проблемы, возникающие при реализации механизма возвращения валютной выручки. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Один из участников мероприятия обратил внимание российского лидера на определенные барьеры, с которыми сталкиваются работающие на экспорт предприятия. Речь идет о 30-процентных штрафах при несвоевременном возврате валютной выручки. Из-за этого бизнес не может поставлять товары с отсрочкой платежей.

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«Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — заявил Путин.

Он добавил, что в случае, если принятые меры не распространяются на какие-либо предприятия, их нужно расширить.

Правительство предложило продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшим экспортерам до конца 2024 года. Меры показали свою эффективность, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.