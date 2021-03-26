Механизм «вези или плати» решили внедрить на РЖД

Минтранс предложил ввести договоры «вези или плати» для крупных клиентов Российских железных дорог. Этот формат критикуют грузоотправители, а также Минэнерго и ФАС, сообщил «Коммерсант».

Предполагается, что крупные угольные компании заключат с РЖД долгосрочные контракты, внеся предоплату. В обмен они получают приоритетную отправку продукции в востребованном восточном направлении.

Эта мера должна стимулировать экспорт угля. Второго марта на совещании под председательством Владимира Путина было решено увеличить поставки угля из Кузбасса к 2024 году на 30%. А обязательства угольщиков и РЖД закрепить трехлетними контрактами. Возможный механизм таких контрактов и проработал Минтранс.

Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступил против предложенного формата договоров. Совет предлагает указать, кто и на каких основаниях определяет условия заключения контрактов. А также что произойдет, если заявки от угольщиков превысят пропускную способность железной дороги.

Минэнерго также раскритиковало проект, отметив, что он перекладывает риски РЖД на других участников рынка.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что в предлагаемом виде механизм ущемляет интересы малого и среднего бизнеса.