Медведева переизбрали лидером «Единой России»

Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России» на новый пятилетний срок. За это проголосовали делегаты съезда ЕР в Москве, передал «Интерфакс».

Медведева утвердили во главе партии на съезде в 2012 году, когда Владимир Путин, возглавлявший «Единую Россию» с 2008 года, сложил свои полномочия председателя ЕР. В 2017 году Медведева переизбрали на новый срок.

Медведев в своем выступлении на съезде партии в субботу заявил, что главная цель «Единой России» — полностью выполнить все обязательства, заложенные в народной программе. Он напомнил, что народная программа стала основой для работы ЕР в Госдуме еще до сентябрьских выборов.

Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к съезду ЕР заявил, что «Единая Россия» уверенно победила на выборах в Госдуму, несмотря на жесткую конкуренцию, и по праву является партией-лидером и партией парламентского большинства.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин был и остается неформальным лидером «Единой России».