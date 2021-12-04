Медведева переизбрали лидером «Единой России»
Съезд «Единой России» переизбрал Дмитрия Медведева на пост председателя партии
Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России» на новый пятилетний срок. За это проголосовали делегаты съезда ЕР в Москве, передал «Интерфакс».
Медведева утвердили во главе партии на съезде в 2012 году, когда Владимир Путин, возглавлявший «Единую Россию» с 2008 года, сложил свои полномочия председателя ЕР. В 2017 году Медведева переизбрали на новый срок.
Медведев в своем выступлении на съезде партии в субботу заявил, что главная цель «Единой России» — полностью выполнить все обязательства, заложенные в народной программе. Он напомнил, что народная программа стала основой для работы ЕР в Госдуме еще до сентябрьских выборов.
Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к съезду ЕР заявил, что «Единая Россия» уверенно победила на выборах в Госдуму, несмотря на жесткую конкуренцию, и по праву является партией-лидером и партией парламентского большинства.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин был и остается неформальным лидером «Единой России».