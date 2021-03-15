Медведева назначили замом Путина в Совете по науке и образованию

Президент России Владимир Путин выбрал кандидата на должность своего заместителя в Совете по науке и образованию. Им стал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Председателем совета является президент Российской Федерации. Заместителем председателя совета по должности является председатель Совета безопасности РФ», — сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Подписанным документом лидер страны утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Главой совета стал сам Путин. Кроме того, в состав совета включили помощника президента Андрея Фурсенко, а также первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, академика Геннадия Онищенко и других.

Согласно указу, Совет по науке и образованию создали для научно-технологического развития России. Совет будет заниматься определением стратегических целей, задач и приоритетов развития страны. Также на него возложена задача принимать решения о разработке и реализации важнейших инновационный проектов государственного значения.