Важное 03 января 2024, 20:23 Медведев жестко раскритиковал заявление МИД Франции о Белгороде Медведев не сдержался в выражениях в адрес МИД Франции после слов о Белгороде Последствия обстрелов ВСУ Белгорода / РИА «Новости»

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Заявление Министерства иностранных дел Франции о том, что ракетный удар ВСУ по Белгороду — это право Украины на самооборону, вызвало жесткую реакцию у заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В своем Telegram-канале он опубликовал пост с использованием нецензурной лексики.

Политик подчеркнул, что французов в России никогда не любили. Особенно после войны 1812 года. Но и в дальнейшем европейская страна показывала себя не с лучшей стороны и в очередной раз доказала это своим поведением.

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«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти *** (не пионеры типа). И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это „право на самооборону“», — написал Медведев, закончив пост серией оскорблений, в том числе с нецензурной лексикой.

Вопрос в МИД Франции с просьбой выразить отношение страны к удару украинских военных запрещенными кассетными боеприпасами по мирному городу, который привел к гибели 25 жителей, задали российские журналисты. Ответ их удивил.

В французском министерстве не увидели нарушений международных норм в действиях ВСУ и назвали их самообороной, предусмотренной статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.