Власть 06 января 2023, 11:00 Медведев жестко отреагировал на отказ Украины от прекращения огня на Рождество Зампред СБ Медведев: Украина отказалась от протянутой Россией на Рождество руки милосердия РИА «Новости»

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Власти Украины отказались от протянутой Россией руки христианского милосердия, не поддержав режим прекращения огня на православное Рождество 7 января. Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Украине на великий праздник протянули руку христианского милосердия, но ее отвергли. Большинство наших военных выдохнули, услышав отказ. Меньше лукавства и проблем», — написал он.

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Медведев признался, что сочувствует людям, которые не смогут сходить в церковь. Однако он отказался понимать тех, кто не имеет веры и чувства благодарности.

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«У свиней нет веры, они визгливо требуют жратву у хозяина и понимают лишь грубую силу. Дрессура основана на этом, а западные свинопасы ее продолжат», — добавил политик.

Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ Минобороны установить режим прекращения огня в срок с 12:00 6 января до 24:00 7 января, предложив Украине поддержать его.

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность перемирия. По его мнению, Россия воспользуется паузой, чтобы доставить в зону боевых действий больше личного состава и военной техники.