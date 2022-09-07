Медведев занес Борреля в список «нерукопожатных существ» | 360°

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Медведев занес Борреля в список «нерукопожатных существ»

Зампред Совбеза Медведев: нельзя простить Борреля, назвавшего Россию фашистской

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал занести главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в список «нерукопожатных существ» после его заявления о «фашистской» России. Очередной язвительный злободневный пост появился в Telegram-канале Медведева.

Он назвал Борреля «недалеким» мужчиной «с унылым лицом», а его заявление о России — «омерзительным».

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«Вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — подчеркнул зампред Совбеза.

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Накануне стало известно, что Россия запросила в офисе Борреля стенограмму его выступления в понедельник, где он, как написали СМИ, назвал Россию «фашистской». На тот момент текст не предоставили. Офис главы европейской дипломатии опроверг сообщения СМИ, сославшись на неточность в переводе.

Дмитрий Медведев

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