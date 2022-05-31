Медведев заявил об иррациональной ненависти Запада к русским людям

Экономические санкции против России на самом деле направлены не на власть и бизнес, а в первую очередь на простых россиян. На Западе «нас всех ненавидят», заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что у президента, политического и военного руководства страны нет за рубежом ни имущества, ни счетов и значимых интересов. Они не ездят за границу отдыхать и работать. Крупный бизнес из-за санкций понес некоторые издержки, но, по словам Медведева, не фатальные — «у них и в России много чего осталось, этого хватит и их потомкам».

Рассуждая о том, «против кого это все», зампред Совбеза пришел к «отвратительному выводу» о том, что главной жертвой выбрали не «мифических начальников», а народ России, «что бы там ни бормотали американские и европейские деды и бабки».

«Арест активов Центрального банка России и иных государственных активов какую цель преследует? Сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах», — заметил Дмитрий Медведев.

Цель эмбарго на покупку нефти, по его словам, — вынудить государство отказаться от социальных обязательств, в том числе индексации доходов населения. Зампред Совбеза также напомнил о закрытии неба для российских самолетов над многими странами и запрете на использование платежных инструментов.

«Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям», — подытожил Медведев.

Он упомянул об «омерзительной и иррациональной» ненависти Запада к российским культуре, религии, которые «были практически всегда»: и в Смутное время, и во времена Отечественной войны 1812 года, и в 1930-е, когда «западный мир желал, чтобы Союз сгинул в схватке с Гитлером».

Медведев предложил не смириться с положением вещей, а сделать выводы на будущее и «не прощать тех, кто ненавидит нас».