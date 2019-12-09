Медведев заявил об антироссийской истерии WADA

«Все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», — заявил он.

WADA не пустит на Олимпиаду в Токио 145 спортсменов из России Подробнее

При этом глава российского кабмина отметил, что профильные организации обязаны найти пути, чтобы обжаловать сегодняшнее решение WADA. Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что проблемы с допингом в российском спорте действительно есть

«В нашем спортивном сообществе существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — подчеркнул подытожил он.

Сегодня стало известно, что исполнительный комитет WADA принял решение о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также запретил российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях на четыре года и на этот же срок страна не сможет принимать у себя крупные спортивные мероприятия.

При этом решение WADA не будет распространяться на тех российских атлетов, которые смогут доказать свою «чистоту». Однако после этого он получит нейтральный статус, а значит в его победы не поднимут флаг и не прозвучит гимн.

Глава глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что в Олимпийских играх точно не примут участие 145 российских спортсменов, чьи данные изменили в базе Московской антидопинговой лаборатории. Он пояснил, что речь идет об анализах, которые взяли с 2012 по 2015 год. Окончательного списка имен в ведомстве пока не назвали.