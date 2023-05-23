Власть 23 мая 2023, 14:01 Медведев заявил о желании России развивать ВТС с друзьями, несмотря на проведение СВО Зампред Совбеза Медведев: Россия хочет развивать ВТС с друзьями РИА «Новости»

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Россия продолжает заниматься военно-техническим сотрудничеством (ВТС) с дружественными странами. Это происходит несмотря на то, что главной задачей для страны сейчас остается достижение целей спецоперации. Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщил ТАСС.

Он рассказал, что проблематика военно-технического сотрудничества остается важна для руководства России. Власти ей активно занимаются.

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«Несмотря на то, что значительная часть наших усилий в настоящий момент сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, тем не менее мы продолжаем сотрудничество и в этой сфере с дружественными нам странами», — сказал зампред Совбеза.

Медведев также оценил вероятность наступления ядерного апокалипсиса. По его словам, возможность такой ситуации напрямую зависит от вида поставляемых киевскому режиму вооружений.