Медведев заявил о высокой зависимости российского научного приборостроения от импорта

Зависимость России в области научного приборостроения от импорта очень сильна. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он сказал, что в этой области достаточно много проблем. В частности, речь идет о сфере научного приборостроения.

«Наша зависимость от импортных поставок очень велика. Мы сейчас смотрели то, что нам показывали, это, безусловно, хорошие разработки, актуальные по различным направлениям: и космос, и медицина, и связь. И все бы хорошо, если бы не эта зависимость», — заявил Медведев во время совещания о подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок на площадке МФТИ. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что в связи с этим фактор риска, связанный с развитием высокотехнологичных отраслей, очень высок.

Зампредседателя Совбеза РФ высказал мнение, что недружественные страны не упустили шанс воспользоваться ситуацией с зависимостью России от импортных поставок в этой сфере. По его словам, Россия уделяла недостаточно внимания собственным разработкам и поддержке компаний-производителей.

«Во всяком случае, наши „друзья“ не упустили шанс этой ситуацией воспользоваться, и вот эти позиции тоже попали в санкционные списки», — добавил Медведев. Его слова передал ТАСС.

Он заявил, что этой темой надо было заниматься более тщательно.