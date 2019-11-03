Медведев заявил о прогрессе России в сфере IT
Российские IT-специалисты стали востребованными на мировом рынке цифровых технологий. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на инвестиционном саммите АСЕАН в Бангкоке, сообщило РИА «Новости».
В последнее время Россия добилась хороших результатов в сфере информационных технологий. Более 80% всего населения страны используют в повседневной жизни смартфоны и имеют свободный доступ в интернет.
«За российских специалистов бьются мировые гиганты, такие как: Google, Apple и Huawei. Это дает определенные результаты, но, с другой стороны, нам, как и другим странам, есть над чем работать», — отметил премьер-министр.
Россия продолжает развиваться в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и сейчас работает над устранением неравенства внутри страны и усилением кибербезопасности.