Медведев заявил о поддержке спецоперации на Украине большинством россиян

Проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины поддерживают три четверти россиян, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости». Он сослался на свежие результаты социологических исследований.

«По последним данным, которые показывают социологические опросы, три четверти населения страны поддерживают проведение специальной операции. Если говорить о рейтинге высшего должностного лица, то есть президента нашей страны, то этот рейтинг еще выше», — подчеркнул Медведев.

По словам Медведева, российское общество объединилось — яркой демонстрацией такого единства он назвал недавний концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«И это не я так считаю, это показывает социология, все данные обнародуются, и что бы там ни писали, ни говорили наши злопыхатели, эта консолидация очевидна», — добавил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что такое восприятие россиянами проблем, с которыми столкнулась страна, «дорогого стоит». Он назвал критику страны и решений ее руководства нормальной в условиях демократии, но отметил, что во время спецоперации придерживаться антигосударственной линии — «предательство».

«Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь им», — пояснил Медведев.