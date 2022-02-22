Медведев заявил о плохо усвоенных НАТО уроках по Южной Осетии и Абхазии

НАТО и США плохо усвоили урок после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

По его словам, в 2008 году Россия преподала наглядный урок НАТО, США, а также «всем, кто имел агрессивные намерения» в отношении российских граждан.

«Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников Альянса», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Комментируя ситуацию на Украине, заместитель председателя Совбеза России отметил, что западные страны помогали Киеву саботировать Минские соглашения.

Медведев считает, что Запад в ответ на решение России о признании ЛДНР прибегнет к политическому давлению и санкциям, однако «все это мы проходили и давно перестали бояться».

«Опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Свое решение он объяснил тем, что украинские власти не исполняют Минские соглашения и намерены начать новую военную операцию против Донбасса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что признание ЛНР и ДНР может помочь остановить гибель россиян и соотечественников, которые живут в Донбассе. По его словам, в ситуации, когда речь идет о возможной гуманитарной катастрофе, когда люди вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять соответствующее решение.