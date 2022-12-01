Власть 01 декабря 2022, 15:28 Медведев заявил о необходимости сохранить Россию и россиян Зампред СБ Медведев: Запад пытается обнулить результаты развития России Unsplash

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Страны Запада делают все для того, чтобы свести на нет развитие России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, власти должны сохранить страну и россиян, сообщил ТАСС.

Медведев рассказал, что после воссоединения Крыма с Россией Запад нацелился на обнуление достижений РФ. Теперь перед властями стоит задача по сохранению страны. По мнению зампреда Совбеза, в ином случае «наше будущее незавидно».

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«И нам стесняться нечего. Мы защищаем свою землю, мы защищаем своих людей», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Россия преодолела массу испытаний, а ее сила заключается в особом характере и ее многонациональности.

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По словам Медведева, страна всегда находила силы для нанесения необходимого удара. Так было во время Отечественной войны 1812 года и в период Великой Отечественной войны.

«И я уверен, что и сейчас так произойдет», — добавил он.

Ранее зампред Совбеза предупредил руководство НАТО о последствиях накачивания Украины оружием. Медведев отметил, что западное вооружение станет целью российских военных.