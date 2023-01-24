Власть 24 января 2023, 16:06 Медведев заявил о необходимости обсудить производство востребованных вооружений Зампред Совбеза Медведев: надо обсудить производство вооружений с упором на БПЛА РИА «Новости»

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Объемы поставок дронов и барражирующих боеприпасов российской армии в зоне проведения спецоперации на Украине увеличились. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время рабочего заседания в Ижевске. Кадры оттуда появились в Telegram-канале политика.

Медведев отправился на концерн «Калашников», там ознакомился с образцами вооружений, а потом провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством. Он выступил с предложением обсудить создание самых востребованных образцов с упором на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и отметил необходимость обсудить еще ряд ключевых вопросов.

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«Предприятия ВПК наращивают поставки Вооруженным силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО», — написал Медведев на своей странице в Telegram.

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Накануне, 23 января, зампред Совбеза присутствовал на заседании бюро высшего совета членов партии «Единая Россия». Там он выступил за устранение с политического поля сил, занимающих за границей антигосударственную линию.