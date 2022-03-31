Медведев заявил о нацеленности Польши на украинские территории

Территории Украины выглядят очень заманчивыми для Польши. Для обозначения своих интересов польские власти проводят антироссийскую риторику. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.

«Зато вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины. На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши», — написал Медведев.

По его словам, легальным путем у Польши не получится это сделать. Украинцы не поддержат такую идею, а европейские страны осудят.

«Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику», — добавил представитель Совбеза РФ.

Он напомнил, что польские власти веками во всех бедах обвиняли Россию. По мнению Медведева, такая аргументации заранее оправдывает их поступки перед всем миром.