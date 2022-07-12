Медведев заявил о начале системного кризиса в еврозоне

Прогнозы наступления системного кризиса в еврозоне начали сбываться, что подтверждает недальновидную политику санкций в отношении России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик высказался о кризисе еврозоны в связи с падением курса евро, который 12 июля впервые с 2002 года сравнялся с долларом США.

«Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться», — констатировал Медведев.

Зампред Совбеза РФ указал, что в глобальном плане это подтверждает непродуманный характер антироссийских санкций, которые оказались вредны самим европейцам.

Курсы евро и доллара в ходе торгов на Мосбирже в 10:25 составляли 59,1 рубля, писал RT. Но при этом в моменте доллар был дороже евро, отметила газета «Известия». Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов назвал европейскую и американскую валюты «токсичными», передавало РИА ФАН.