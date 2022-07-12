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    12 июля 2022, 16:49

    Медведев заявил о начале системного кризиса в еврозоне

    Зампред Совбеза РФ Медведев: прогнозы о системном кризисе в еврозоне начали сбываться

    Александр Блинов

    Прогнозы наступления системного кризиса в еврозоне начали сбываться, что подтверждает недальновидную политику санкций в отношении России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил о начале системного кризиса в еврозоне

    Политик высказался о кризисе еврозоны в связи с падением курса евро, который 12 июля впервые с 2002 года сравнялся с долларом США.

    «Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться», — констатировал Медведев.

    Зампред Совбеза РФ указал, что в глобальном плане это подтверждает непродуманный характер антироссийских санкций, которые оказались вредны самим европейцам.

    Курсы евро и доллара в ходе торгов на Мосбирже в 10:25 составляли 59,1 рубля, писал RT. Но при этом в моменте доллар был дороже евро, отметила газета «Известия». Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов назвал европейскую и американскую валюты «токсичными», передавало РИА ФАН.