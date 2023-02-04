04 февраля 2023, 11:44
Медведев заявил о готовности России применить все виды вооружений
Зампред СБ Медведев: в зависимости от угроз Россия готова применить все виды оружия
В зависимости от нависших над страной угроз Россия готова применить все имеющиеся у нее виды оружия, в соответствии со своими доктринами. Об этом в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Беседу она привела в своем Telegram-канале.
«В этом вопросе мы не ставим перед собой ограничений. Россия готова применить все виды оружия, в зависимости от характера угроз», — сказал Медведев.
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Он пояснил, что в этом вопросе Россия опирается на доктринальные документы, включая Основы ядерного сдерживания.
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Ранее Медведев сообщил, что в случае атаки Украины по Крыму ответ России будет стремительным и жестким. Он подчеркнул, что в таком случае страна не станет вести никаких переговоров, а нанесет удары по всей украинской территории.
Также политик отметил, что при желании США могли бы завершить украинский конфликт одним щелчком пальцев.
Дмитрий Медведев
Россия
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