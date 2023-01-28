Власть 28 января 2023, 15:36 Медведев заявил, что защита Украины не спасет Старый Свет от возмездия Зампред СБ Медведев: если третья мировая начнется, то явно не на танках piqsels

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Защита Украины не спасет Старый Свет от возмездия, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал в своем Telegram-канале слова Европы о том, что военная помощь Украине якобы поможет предотвратить третью мировую войну.

Политик напомнил, что вначале такое заявление сделал глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, а затем подхватили другие европейские страны — начали твердить о том, что чуть ли не все вооружение НАТО нужно предоставить Украине, чтобы «предотвратить экспансию России и опять же мировую войну». Медведева позабавили эти высказывания — он отметил, что во властных структурах Европы «несть числа дуракам».

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«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — пояснил зампред СБ.

Он добавил, что в целом от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» (по-видимому, Крозетто) и его «скудоумных соседей», которые во время пандемии «накачивались прямо на рабочих местах», особого ума ждать не приходится.