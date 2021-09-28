Медведев заявил, что власти России должны иметь рычаги влияния на IТ-гигантов из-за вмешательства в выборы

России необходимо иметь полный арсенал влияния на американских цифровых гигантов, которые пытались вмешаться в российские выборы. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

По его словам, на большие цифровые компании нужно влиять не только ограничением, замедлением, блокировкой и штрафами, но и запретом деятельности.

«Я сказал не о том, что нужно запрещать. Я сказал о том, что должны быть нормы, позволяющие влиять <…> Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила — ну и прекрасно», — заявил Медведев в интервью RT.

По его словам, США собираются принять такие государственные нормы, аналогичные процессы идут и в Европе.

«Они посмотрели, что таким образом можно управлять иностранными избирательными кампаниями, влиять, допустим, на настроения людей, и тоже озаботились в Евросоюзе на эту тему», — отметил Медведев.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ранее рассказал, что нижняя палата парламента готовит пакет законов, который ужесточает требования к цифровым гигантам, написало РИА «Новости». Это будет ответной мерой на нарушения законодательства России IT-компаниями. Он обратил внимание на то, что речь идет о жестких поправках в законодательство об ответственности компаний-нарушителей и менеджеров, которые отвечают за работу организаций в РФ.