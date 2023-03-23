Власть 23 марта 2023, 10:26 Медведев заявил, что в России появится полная линейка беспилотников Зампред СБ Медведев: в России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников РИА «Новости»

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В России скоро появится полная линейка беспилотников. Об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Его процитировал ТАСС.

«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время», — сообщил политик, отвечая на вопрос журналиста.

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Он признал, что в последние годы страна отставала от других в производстве беспилотных летательных аппаратов, но сейчас уже располагает «нормальными» разведывательными беспилотниками. Кроме того, у российской армии есть отличные барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе. Это те же беспилотники, но их единственная задача — «плюхнуться точно в цель», уточнил Медведев. Он упомянул о «великолепном качестве» — высокой точности и относительно небольшом заряде — барражирующих боеприпасах, которые делаются на «Калашникове» и связанных с ним предприятиях.

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По мнению Дмитрия Медведева, в России нужно создать линейку ударных беспилотников, «полноценных больших самолетов».

«Здесь еще есть чем позаниматься, хотя несколько образцов, которые в серию идут, у нас уже существуют. Уверен, что постановка их на крыло — это дело ближайших месяцев», — подчеркнул он.

При этом зампред Совбеза призвал не преувеличивать значение беспилотников в целом: нынешнее сражение все-таки идет на земле, «это в кино или у Илона Маска — про войну машин». Также Дмитрий Медведев указал, что не стоит думать, будто «все иностранные беспилотники идеальны»: тот же известный многим Bayraktar «оказался так себе».