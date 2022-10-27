Медведев заявил, что украинцы стали разменной монетой в большой американской игре | 360°

27 октября 2022, 10:46
Медведев заявил, что украинцы стали разменной монетой в большой американской игре
Зампред Совбеза Медведев: жизни украинцев оказались разменной монетой для политиков США
Жизни украинцев оказались разменной монетой в большой игре США. Россия отомстит за погибших в рамках этого конфликта граждан своей страны. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram.
В преддверии выборов в Конгресс США он задался вопросом о том, чем республиканцы и демократы могут оплатить свою победу или же объяснить проигрыш на Капитолийском холме?
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«Для нынешней команды [президента США Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре», — заявил Медведев.
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По его словам, граждан Украины «кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях» в Штатах. Политик заметил, что в этом конфликте страдают и россияне. Однако отличия в том, что за граждан РФ отомстят как на поле боя, так и в других местах.
«И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», — написал зампред Совбеза России.
Ранее Медведев рассказал, что в РФ в несколько раз увеличился выпуск военной техники.
США
Дмитрий Медведев
Украина
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