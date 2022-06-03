Медведев заявил, что Россия сможет противостоять западным санкциям

Россия сможет противостоять западным санкция и преодолеть их, такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Al Jazeera.

Медведев признал, что нынешние ограничения гораздо серьезней тех, что Запад ввел против России в 2014 году.

«Да, ограничения нынешние — еще более жесткие, но у нас нет никаких сомнений, что мы сможем этим ограничениям противостоять», — заявил Медведев в беседе с иностранным СМИ.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Российская Федерация — это очень большая и богатая страна.

Совбез РФ в своей работе сделал акцент на выработке мер по смягчению социально-экономических последствий антироссийских санкций. Медведев отметил, что рестрикции Запада направлены против народа России, они в первую очередь ударят по простым гражданам. В основе этих ограничений лежит «омерзительная и иррациональная» ненависть ко всему русскому, в том числе культуре и религии, подчеркнул замглавы Совбеза.