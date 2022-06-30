Медведев заявил, что Россия с облегчением покинула ЕСПЧ

Представители России с облегчением вышли из Европейского союза по правам человека (ЕСПЧ). Такое заявление сделал pаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сказал об этом во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

«Мы с облегчением покинули этот странный институт, куда по недомыслию вступили еще в детском возрасте развития нашей российской государственности», — заявил Медведев.

Он сказал, что ЕСПЧ для России больше не существует. По его словам, других платформ для профильных коммуникаций вроде обсуждения новой конфигурации системы безопасности в Европе пока не выявлено.

Также зампред Совбеза России задался вопросом, чем теперь будет заниматься ЕСПЧ.

Ранее, 11 июня, президент РФ Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений организации на территории страны. Об этом сообщили «Известия». Согласно этим документам, Россия прекратит выплаты по постановлениям ЕСПЧ в начале следующего года. По словам авторов законов, это сделали для обеспечения и защиты прав граждан РФ.

Среди действующих постановлений ЕСПЧ — решение о выплате государством 330 тысяч евро Маргарите Грачевой. Об этом также сообщили «Известия» в конце прошлого года. Несколько лет назад бывший муж женщины отрубил ей обе кисти рук из-за подозрений в измене. Назначенная компенсация должна была обеспечить пожизненное обслуживание дорогостоящего протеза руки, который подлежит замене раз в несколько лет.