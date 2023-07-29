Власть 29 июля 2023, 13:32 Медведев заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд Зампред СБ Медведев: Россия презирает МУС и никогда не присоединится к нему РИА «Новости»

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Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не присоединится к этой организации, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он высказался о выданном МУС ордере на «арест» президента Владимира Путина, назвав это решение забавами врагов.

Медведев подчеркнул — противники России в очередной раз наплевали на нормы международного права. Он напомнил, что РФ не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана сотрудничать с ним. Зампред Совбеза напомнил — организация не вправе выдавать подобные ордеры без распоряжения ООН, а этого не было и не случится.

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«Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», — отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, этой организацией тайно руководит президент США Джо Байден. Именно он, отметил зампред Совбеза, приказал передать в МУС данные «о действиях России» на Украине.

«Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Минобороны США предупреждало старика, что его действия могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных», — уточнил политик.

Ордер на «арест» Путина выдали 17 марта. МВД России объявило в розыск издавшего документ судью МУС Томоко Аканэ.