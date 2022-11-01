Медведев заявил, что Россия не позволит отторгнуть новые регионы страны | 360°

Власть 01 ноября 2022, 16:38 Медведев заявил, что Россия не позволит отторгнуть новые регионы страны Зампред Совбеза РФ Медведев: страна будет защищать жителей новых регионов всеми силами РИА "Новости"

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Новые регионы, вошедшие в состав России, останутся здесь навсегда. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) страны, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, слова которого приводятся на сайте партии.

Он провел переговоры с президентом Зимбабве, первым секретарем партии «Зимбабвийский Африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) Эммерсоном Мнангагвой во вторник. Медведев поблагодарил власти страны за взвешенный подход к урегулированию кризиса на Украине и к ситуации с присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — высказался российский политик.

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Мнангагва, в свою очередь подтвердил свою неизменность в вопросе обсуждения конфликта на Украине на международных площадках, несмотря на серьезное давление мирового сообщества. Он назвал недопустимым применение коллективным Западом односторонних и нелегитимных санкций в отношении России.

Также представители двух стран обсудили реализацию некоторых экономических проектов, в том числе в горнодобывающей отрасли, вопросы налаживания поставок российских сельхозпродукции и удобрений в Африку в условиях препятствий со стороны США и их союзников.