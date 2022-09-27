Медведев заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины | 360°

Важное 27 сентября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber Медведев заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины Замглавы Совбеза Медведев: Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины РИА «Новости»

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Российские власти сделают все для недопущения появления ядерного оружия у враждебных ей стран. В частности, речь идет об Украине. Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал он в своем Telegram-канале.

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По его словам, Россия может применить ядерное оружие.

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«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что в случае, если Россия должна будет применить ядерное оружие против киевского режима, НАТО не вмешается в конфликт. По мнению Медведева, Североатлантический альянс в таком случае будет больше беспокоить судьба США, Великобритании, Евросоюза, нежели Украины.

Медведев назвал поставки современного вооружения украинской стороне бизнесом для Запада. По его словам, «погибать в ядерном апокалипсисе» американцы и европейцы не собираются.

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