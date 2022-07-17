Медведев заявил, что Россия должна быть независимой, иначе ее «растерзают»

Россия должна быть полностью независима в своей внешней политике, чтобы защититься от любых попыток агрессивных действий со стороны. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

«[Нужно], чтобы наша страна была сильной. Чтобы никто даже и подумать не мог о том, чтобы предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашего государства», — процитировало Медведева РИА «Новости».

Зампред Совбеза считает, что Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику» «иначе нас просто растерзают», написало агентство «Прайм».

Медведев заметил, что Россия «абсолютно уникальна», это самая большая страна на планете.

«И она может быть сильной только в том случае, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения», — добавил он.