Медведев заявил, что риторика США в отношении России ведет в тупик

Заявления властей США о том, что «Россия заплатит цену», ведут в тупик. Об этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своей статье, опубликованной РИА «Новости».

«Риторика, заключающаяся в нехитрых словах „Россия заплатит цену“, хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик», — высказал свое мнение Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что такая мантра никому «не даст просветления».

Американские власти избрали тактику, при которой они одной рукой посылают сигналы о необходимости диалога, а другой наращивают давление. В Белом доме отстаивают позицию о том, что они всегда правы, а все остальные должны их слушаться.

Медведев указал, что нынешняя администрация США не имеет силы духа признать, что в мире существуют другие страны, которые сравнимы с ними по потенциалу. Вашингтону нужно обрести мудрость компромисса, и это поможет решить проблемы.

Американцы должны понять, какую цену может иметь роковое решение, когда ситуация накалена до предела, отметил Медведев. Важно иметь возможность для прямой связи, при этом еще важнее слышать своего собеседника, понимать его логику и аргументы.