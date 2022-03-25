Медведев заявил, что ограничений для возврата смертной казни в РФ больше нет

Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, однако все будет зависеть от текущей ситуации, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости». По его словам, мораторий могут пересмотреть в случае необходимости.

«Побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он добавил, что решение суверенно и не связано напрямую с участием в Совете Европы, однако «внутренняя связь здесь присутствует».

«Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет», — подчеркнул Медведев.

По его словам, международные основания отпали, но есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Они основаны на текущей криминогенной ситуации.

Зампред Совбеза назвал вопрос отношения к смертной казни «мировоззренческим и философским» и отметил, что на этот счет всегда существовали разные точки зрения, в том числе в канонических источниках религии, — а именно на религиозные аспекты часто обращают внимание, обсуждая эту тему.

Медведев напомнил, что в США, Китае и некоторых других странах не стали отказываться от смертной казни за особо тяжкие преступления, прежде всего убийства. В Европе смертную казнь отменили.

В России мораторий на смертную казнь наложили в 1997 году. Отменяли ее и в СССР после войны, однако быстро восстановили из-за роста насильственных преступлений.

«Если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но они тоже не являются вечными и могут быть пересмотрены, если что-то изменится в жизни общества. <…> Даже решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться», — заметил Медведев.