Медведев заявил, что ничего не стал бы менять в 90-х

Премьер-министр признал, что это было сложное десятилетие, но и важный период для страны.

«Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило», — отметил премьер.

Он напомнил, что изменить прошлое невозможно.

«90-е уже тоже стали прошлым, и подернулись романтическим флером. Жизнь была сложная. Откровенно говоря, много было всяких проблем», — процитировало Медведева ИА Nation News.

Премьер также отметил, что в те годы он утверждал репертуар дискотеки, которую вел, и радовался рождению сына. В этой связи менять что-либо в 90-х ему показалось неправильным: «Что там менять? Все нормально».

На вопрос Дмитрий Анатольевич ответил в прямом эфире на центральных телеканалах в рамках ежегодного подведения итогов работы кабинета министров.