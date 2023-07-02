Власть 02 июля 2023, 22:10 Медведев заявил, что мир находится на грани третьей мировой Медведев: противостояние Запада и других стран подвело мир к третьей мировой войне РИА «Новости»

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Противостояние западных стран и всех остальных государств поставило мир на грань третьей мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

Политик отметил, что происходящее на Украине давно не является «региональным конфликтом». Условный коллективный Запад вступил в борьбу со всем миром.

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«Оно (противостояние — прим. ред.) вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества», — сказал он.

По мнению Медведева, Запад не желает терять свое господство, поэтому борьба с Россией — единственный для него шанс не утратить власть.

«Новый конфликт уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время прежней холодной войны и крайне отрицательные последствия. Фактически поставил мир на грань третьей мировой», — сказал зампред Совбеза.

В этой же статье Медведев заявил, что цель России — устранить угрозу вступления Украины в НАТО, и страна этого обязательно добьется.