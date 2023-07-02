02 июля 2023, 22:10
Медведев заявил, что мир находится на грани третьей мировой
Медведев: противостояние Запада и других стран подвело мир к третьей мировой войне
Противостояние западных стран и всех остальных государств поставило мир на грань третьей мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
Политик отметил, что происходящее на Украине давно не является «региональным конфликтом». Условный коллективный Запад вступил в борьбу со всем миром.
Реклама
«Оно (противостояние — прим. ред.) вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества», — сказал он.
По мнению Медведева, Запад не желает терять свое господство, поэтому борьба с Россией — единственный для него шанс не утратить власть.
«Новый конфликт уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время прежней холодной войны и крайне отрицательные последствия. Фактически поставил мир на грань третьей мировой», — сказал зампред Совбеза.
В этой же статье Медведев заявил, что цель России — устранить угрозу вступления Украины в НАТО, и страна этого обязательно добьется.
Дмитрий Медведев
Международные отношения
Запад
Отношения России и Украины
Реклама
Реклама