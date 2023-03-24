Власть 24 марта 2023, 09:11 Медведев заявил, что международные организации должны меняться вслед за миром Зампред СБ Медведев: международные институты будут меняться

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Мир радикально изменился, и вслед за ним должны меняться международные институты. Таким мнением поделился зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте». Политик ответил на вопрос ТАСС.

«Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет. <…> Международные институты будут меняться», — считает Медведев.

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Он подчеркнул, что диктату англосаксонских стран пришел конец, и теперь будущее — за региональными организациями вроде БРИКС или Шанхайской организации сотрудничества. Для политика очевидно, что «грядет эпоха региональных соглашений». Он признал, что это может стать шагом назад, но уверен, что лучше шаг назад, чем «попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа». Часть международных институтов уже неэффективны, а часть носят «мусорный характер», добавил Дмитрий Медведев.

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