Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Важное

03 сентября 2022, 14:26

Медведев назвал ядерное оружие гарантией сохранения великой России

Зампред Совбеза России Медведев: ядерное оружие — лучший способ сохранить Россию

Читать 360tv в

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные политики хотят подтолкнуть Россию к распаду. Этому воспрепятствует арсенал ядерного оружия, имеющегося в стране, написал политик в своем Telegram-канале.

Зарубежные специалисты, обратил внимание Медведев, пишут о «неизбежности смерти всех империй» и мечтают, когда это произойдет с Россией.

Реклама

«Мол испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия — нет, даже несмотря на кончину Союза ССР», — написал он.

Реклама

Зампред Совбеза России заявил, что западные политики хотят спровоцировать в стране «новый виток дезинтеграции» — аналогичный тому, что произошел во время распада СССР. По мнению Медведева, их желания нельзя игнорировать, так как они крайне опасны.

По словам Медведева, Западу следует помнить о наличии у России ядерного арсенала, который руководству страны «хватило ума не дать раздербанить» в 90-е.

«И это — лучшая гарантия сохранения Великой России», — заключил политик.

Ранее Медведев прокомментировал идею стран Евросоюза прекратить выдачу россиянам шенгенских виз. Он подчеркнул, что европейские лидеры «достали своим русофобским кудахтаньем».

Ядерное оружие

Дмитрий Медведев

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама