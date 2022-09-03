Важное 03 сентября 2022, 14:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Медведев назвал ядерное оружие гарантией сохранения великой России Зампред Совбеза России Медведев: ядерное оружие — лучший способ сохранить Россию РИА "Новости"

Читать 360tv в

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные политики хотят подтолкнуть Россию к распаду. Этому воспрепятствует арсенал ядерного оружия, имеющегося в стране, написал политик в своем Telegram-канале.

Зарубежные специалисты, обратил внимание Медведев, пишут о «неизбежности смерти всех империй» и мечтают, когда это произойдет с Россией.

Реклама

«Мол испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия — нет, даже несмотря на кончину Союза ССР», — написал он.

Реклама

Зампред Совбеза России заявил, что западные политики хотят спровоцировать в стране «новый виток дезинтеграции» — аналогичный тому, что произошел во время распада СССР. По мнению Медведева, их желания нельзя игнорировать, так как они крайне опасны.

По словам Медведева, Западу следует помнить о наличии у России ядерного арсенала, который руководству страны «хватило ума не дать раздербанить» в 90-е.

«И это — лучшая гарантия сохранения Великой России», — заключил политик.

Ранее Медведев прокомментировал идею стран Евросоюза прекратить выдачу россиянам шенгенских виз. Он подчеркнул, что европейские лидеры «достали своим русофобским кудахтаньем».

0 0 0 0 0 0