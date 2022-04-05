Медведев заявил, что часть украинцев треть века «молилась» на Третий рейх

Изменение «кровавого и полного лживых мифов сознания» части нынешних украинцев является важнейшей целью, но такие сложные задачи не решаются одномоментно. Об этом в своем Теlеgrаm-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Российский лидер Владимир Путин твердо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Но такие сложные задачи не решаются в один момент. И решаться они будут не только на полях сражений, подчеркнул Медведев.

«Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока», — написал политик.

Медведев отметил, что «пассионарная часть» украинцев последние 30 лет «молилась на Третий рейх». Он признался, что у него вызывают отвращение фотографии из украинских воинских частей, в которых российские военные находили нацистскую символику, литературу и плакаты.

«Даже чашки со свастикой! Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев поделился своими размышлениями о патриотизме и предательстве.