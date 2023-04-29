Важное 29 апреля 2023, 11:40 Медведев выступил за разгром киевского режима Зампред СБ Медведев заявил о необходимости полного разгрома режима на Украине РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного разгрома режима в Киеве и актов возмездия в отношении его ключевых фигур. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Киевский пес продолжает заходиться лаем. <…> Но не надо недооценивать даже бредовые выступления», — отметил Медведев.

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Он обратил внимание, что истерический манифест киевский режим направил на консолидацию нацистской элиты.

По словам зампреда Совбеза, заявления украинских властей о новых поставках оружия и намерении «пойти возвращать Крым» — это не только бред пропитанного наркотиками сознания, но и давление на западных покровителей.

Он счел единственно верным жесткий ответ на подобные заявления: нанесение ВСУ максимального военного поражения и низложение нацистского режима в Киеве.

Ранее Медведев заявил о реальной угрозе захвата украинских территорий Польшей и Венгрией. Власти двух стран всерьез начали обсуждать создание конфедерации, что может привести и к унии.