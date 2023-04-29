29 апреля 2023, 11:40
Медведев выступил за разгром киевского режима
Зампред СБ Медведев заявил о необходимости полного разгрома режима на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного разгрома режима в Киеве и актов возмездия в отношении его ключевых фигур. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Киевский пес продолжает заходиться лаем. <…> Но не надо недооценивать даже бредовые выступления», — отметил Медведев.
Реклама
Он обратил внимание, что истерический манифест киевский режим направил на консолидацию нацистской элиты.
По словам зампреда Совбеза, заявления украинских властей о новых поставках оружия и намерении «пойти возвращать Крым» — это не только бред пропитанного наркотиками сознания, но и давление на западных покровителей.
Он счел единственно верным жесткий ответ на подобные заявления: нанесение ВСУ максимального военного поражения и низложение нацистского режима в Киеве.
Ранее Медведев заявил о реальной угрозе захвата украинских территорий Польшей и Венгрией. Власти двух стран всерьез начали обсуждать создание конфедерации, что может привести и к унии.
Дмитрий Медведев
Киев
Украина
Реклама
Реклама