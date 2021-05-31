Медведев выступил за ежегодный туристический кешбэк для детей

Председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк действующим каждый год. Об этом сообщило РИА «Новости».

Медведев, выступая на форуме «Большой семейный совет», напомнил, что обеспечение возврата части средств на оплату детского отдыха этим летом — одно из поручений президента РФ Владимира Путина. Медведев отметил, что можно проработать вопрос, чтобы такая льгота действовала ежегодно. Это позволило бы многим семьям экономить на путевкам для детей в дальнейшем, объяснил он.

Детский туристический кешбэк начал работать 25 мая. За отдых в лагере предусмотрен возврат 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Медведев также предложил задуматься над введением бесплатного проезда для школьников. Такие меры — не простые для исполнения, но подумать об этом можно, отметил он.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее заявила, что с 1 июля в стране заработает также туристический кешбэк для студентов — участников конкурсов от АНО «Россия — страна возможностей».