Власть 18 мая 2023, 10:54 Медведев выступил против предложения Киссинджера взять Украину в НАТО Зампред Совбеза Медведев: Киссинджер не прав по вопросу о вступлении Украины в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел неправильным высказывание дипломата и бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости принять Украину в НАТО. Российский политик в своем Telegram-канале заявил, что такое решение может привести к тяжелым последствиям.

«Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще с [Леонидом] Брежневым встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая», — написал Медведев.

Реклама

По его мнению, для правильной оценки ситуации важен учет прямой, а не гипотетической угрозы. Он предложил представить, что Украину уже приняли в Североалантический альянс.

По его словам, тогда «украинский националистический режим» не прекратит предпринимать попытки вернуть свои потерянные территории, России придется отвечать всеми возможными средствами и…».

«Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов. Это должно быть ясно даже тем, кто подошел к вековому юбилею», — заключил зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее Киссинджер выразил мнение, что Украину стоит принять в НАТО для безопасности европейских стран.