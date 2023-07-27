Власть 27 июля 2023, 22:58 Медведев высмеял параноидальные поиски инопланетян в США и показал настоящих «рептилоидов» Зампред Совбеза Медведев назвал паранойей поиски инопланетян в США Unsplash

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В США снова начались параноидальные поиски инопланетян — так прокомментировал слушания в американском конгрессе по НЛО заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он опубликовал в Telegram-канале карикатурами западных лидеров.

Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш на слушаниях в конгрессе США заявил, что Пентагон скрывает обнаруженный ранее рухнувший космический корабль, на борту которого остался внеземной биоматериал. Экс-агент сообщил, что внеземные технологии во много раз превосходят возможности США.

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«Заявляют о спрятанных „останках с нечеловеческой биологией“. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — написал Медведев в мессенджере.

Зампред опубликовал карикатуры президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.