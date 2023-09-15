15 сентября 2023, 21:27
Медведев выехал на полигон на линии соприкосновения в ДНР
Медведев посетил полигон подготовки контрактников на линии соприкосновения в ДНР
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев по поручению президента Владимира Путина посетил полигон для подготовки контрактников вблизи линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил помощник Медведева Олег Осипов. Его слова привел ТАСС.
«Дмитрий Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников», — сказал Осипов», — рассказал Осипов.
Реклама
Ранее Дмитрий Медведев высказался о выборах в новых регионах России. По словам политика, голоса жителей Донбасса очень важны для «Единой России». В результате выборов Донбасс получил легальную российскую власть, выразил уверенность Медведев.
Медведева уточнил, что голосование в новых регионах проходило в очень сложных условиях, а враг безустанно «нагнетал страсти».
Дмитрий Медведев
ДНР
Военные
Донбасс
Полигоны
Реклама
Реклама