Медведев вспомнил Библию после выпадов США в адрес России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится организовать показательный процесс над Россией. Он вспомнил слова из Библии и назвал тех, кто пытается расследовать действия российской стороны, «псами войны».

«С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: „Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы“ (Библия. Мф. 7:1–2)», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он выразил мнение, что США сеют по всей планете хаос и разруху. При этом представляют это как распространение демократии. Зампред Совбеза РФ заявил, что вся американская история построена на кровавых войнах. Речь идет об истреблении мирных жителей. По его словам, это стало фирменным стилем американской политики.

Медведев напомнил, как действовали Штаты во Вьетнаме, Югославии, Ираке и других странах. Этот список, отметил он, постоянно пополняется.