Медведев восхитился красотой Сахалина и Курил

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Курилы и Сахалин — одни из самых красивых мест на Земле. Такое заявление он сделал во время онлайн-встречи с участниками всероссийского молодежного патриотического форума «ОстроVа-2020». Мероприятие проходит на Сахалине.

«Сахалин — очень красивое место, погода тоже имеет большое значение, поскольку все красоты смотрятся, когда погода благоприятствует», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Медведев добавил, что сам был на Курилах и Дальнем Востоке. По его словам, он завидует всем тем, кто сейчас находится на форуме.

Зампред Совбеза РФ посоветовал молодежи съездить на Курильские острова. Он заметил, что когда в первый раз там был, то на острове еще не построили аэропорт. Сейчас он там есть. Возведение воздушной гавани Медведев назвал достижением последних лет.

«Безусловно, мы делали все и будем делать все для дальневосточных земель нашей страны, чтобы они были развитыми и комфортабельными для тех, кто тут живет», — подчеркнул представитель Совбеза.

Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVа-2020» стартовал на Сахалине 31 августа, он продлится до 4 сентября. На него съехалась тысяча человек из 77 регионов России. Лучшие участники получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей.

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