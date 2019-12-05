Медведев в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента России
Интернет и домашнее насилие. Главное со встречи Медведева с журналистамиПодробнее
По словам премьера, так же встречают Новый год 99% россиян. Он назвал это хорошей семейной традицией.
Медведев признался, что давно уже не загадывает желание на день рождения, но под Новый год не может удержаться и задумывается, чего ожидать?
Дмитрий Медведев признался, что помнит о примете, советующей не рассказывать о загаданных желаниях, и отказался поделиться, чего же пожелал на 2020 год он сам.
«Хотя сегодня еще только 5 декабря, у нас уже настала настоящая зима, мы начали готовиться к Новому году. Я поздравляю с наступающими новогодними праздниками всех жителей нашей страны, желаю счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали, не болели, чтобы все было хорошо в новом году», — цитирует Медведева ТАСС.