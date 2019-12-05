Медведев в новогоднюю ночь будет слушать обращение президента России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы интервью российским телеканалам, рассказал, как встретит Новый год. Он соберет за одним столом семью и друзей, послушает обращение президента России Владимира Путина.

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По словам премьера, так же встречают Новый год 99% россиян. Он назвал это хорошей семейной традицией.

Медведев признался, что давно уже не загадывает желание на день рождения, но под Новый год не может удержаться и задумывается, чего ожидать?

Дмитрий Медведев признался, что помнит о примете, советующей не рассказывать о загаданных желаниях, и отказался поделиться, чего же пожелал на 2020 год он сам.

«Хотя сегодня еще только 5 декабря, у нас уже настала настоящая зима, мы начали готовиться к Новому году. Я поздравляю с наступающими новогодними праздниками всех жителей нашей страны, желаю счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали, не болели, чтобы все было хорошо в новом году», — цитирует Медведева ТАСС.