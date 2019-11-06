Медведев уволил замглавы Росавиации Ведерникова

Медведев уволил замглавы Минприроды Логинова Подробнее

Согласно данным Росавиации, Ведерников был одним из шести заместителей руководителя ведомства Александра Нерадько и входил в коллегию Федерального агентства воздушного транспорта.

В пресс-службе Росавиации рассказали РБК, что Ведерников занимался организацией воздушного движения и поиском-спасением с использованием воздушного транспорта.

Ранее сегодня Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова. Чиновник координировал регулирование в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.