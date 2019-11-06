Медведев уволил замглавы Росавиации Ведерникова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности Александра Ведерникова — одного из заместителей главы Росавиации. В распоряжении правительства говорится, что Ведерников сам попросил об уходе. Причина увольнения не указана.
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Согласно данным Росавиации, Ведерников был одним из шести заместителей руководителя ведомства Александра Нерадько и входил в коллегию Федерального агентства воздушного транспорта.
В пресс-службе Росавиации рассказали РБК, что Ведерников занимался организацией воздушного движения и поиском-спасением с использованием воздушного транспорта.
Ранее сегодня Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова. Чиновник координировал регулирование в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.