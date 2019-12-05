Медведев увидел угрозу «бессмысленного и беспощадного бунта» в протестах

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что протесты показывают запрос на справедливость, но напомнил, что ни в социальных сетях, ни на площадях проблемы решить невозможно. Так он ответил на вопрос о протестах в рамках «Разговора с Дмитрием Медведевым».

«Очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом менять даже. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость — и этот запрос вылился в том числе в различные акции. Само по себе, наверное, это совершенно нормально. Вопрос только в одном: мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно», — сказал Медведев.

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По словам главы правительства, законодательство может нравиться или не нравиться, но его нужно соблюдать. Медведев предупредил, что в противном случае Россия может докатиться до очень опасных ситуаций, которые станут проблемой. Премьер-министр предположил, что протесты «желтых жилетов» в России могли бы закончиться «бунтом бессмысленным и беспощадным».

В то же время Медведев заявил, что юридически разрешенная активность, связанная с выражением своей позиции, не только допустима, но и необходима. Глава правительства также призвал разбираться в каждом конкретном случае.

Медведев 5 декабря дает ежегодное итоговое интервью российским телеканалам.