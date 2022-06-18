Медведев усомнился в возобновлении российско-украинских переговоров в августе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал сомнение, что в случае возобновления переговоров с Украиной в августе сторонам будет о чем говорить. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев.

Ранее Давид Арахамия, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с Россией, допустил возможность возобновления процесса к концу августа. Он сказал, что Украина сможет продолжить переговоры после того, как «проведет операцию по контрнаступлению в некоторых местах». Где именно, Арахамия не уточнил, так как украинская сторона, по его словам, не хочет, чтобы Россия узнала об этих планах по открытым источникам, передавал ТАСС.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в конце мая заявил, что переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. Мединский подчеркнул, что РФ готова к продолжению диалога.