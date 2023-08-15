15 августа 2023, 02:35
Медведев усомнился в лояльности «Яндекса»
Медведев усомнился в лояльности «Яндекса» к России
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в лояльности «Яндекса». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Вот никак не пойму, „Яндекс“ лояльная России компания или нет?» — задал вопрос Медведев.
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Повод для сомнений дала работа нейросети «Шедеврум», которая позволяет генерировать картинки по запросу пользователей. Однако, как выяснил Медведев, система работает не со всеми запросами.
«Вбил в программу „русский с автоматом в руках“. Сделала. Вбил „украинец с автоматом в руках“. Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — рассказал политик.
В начале августа Медведев объяснил причину своих громких заявлений в соцсетях. На своей англоязычной странице Twitter политик вступил в дискуссию с американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, который написал, что риторика Медведева за последние годы сильно изменилась. На это политик ответил, что в этом вина властей США.
Яндекс
Дмитрий Медведев
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