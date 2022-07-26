Медведев уличил европейских политиков в хамстве, инфантильности и глупости

Текущая политика ЕС пропитана хамством и вредит жителям Европы. Таким мнением в Telegram-канале поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — написал он.

По его словам, изначально ЕС хотел наказать РФ за защиту угнетенных и отстаивание своих долгосрочных интересов с помощью развала экономики неугодной ему страны. Однако при реализации этих действий западные политики забыли про своих граждан и собственную промышленность.

Медведев подчеркнул, что осознание вреда от антироссийской повестки все же пришло к европейским политикам. Он сказал, что в ЕС вспомнили о существовании зимы и холодов. Однако решить эту проблему Евросоюз решил привычным способом — поставками оружия ВСУ до победного конца.

«Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства», — подытожил Медведев.

Также он напомнил, что наступление холодов все же произойдет.