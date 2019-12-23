Медведев: Украина должна первой поднять вопрос о снятии санкций
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос снятия санкций с Украины, сообщил «Интерфакс».
«Мы им всегда говорили: „Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели“», — пояснил премьер.
Он отметил, что Россия «остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что».
Как сообщил сайт RT, Медведев признал, что контакты с нынешним украинским премьером Алексеем Гончаруком прерваны.
«Мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста», — заявил Медведев.